Annagaia Marchioro porta a Villa Venier il suo nuovo spettacolo "#Pourparler"

Torna la rassegna declinata al femminile ideata e organizzata da Box Office Live che, dopo il grande ritorno sulle scene di Antonella Ruggiero con un inedito live dedicato alla scuola genovese ed il concerto che suggella l’attesa reunion dell’iconico duo dance-pop Paola&Chiara, annuncia la sua terza Venus in cartellone. Ospite per la prima volta a “Venerazioni”, mercoledì 26 luglio, alle ore 21.30, Annagaia Marchioro approda a Verona per l’unica data in Veneto del suo ultimo originale lavoro teatrale dedicato al mondo delle parole: “#Pourparler”.

Uno spettacolo vivace e intelligente dedicato al potere delle parole, presentate con brillante perizia e impeccabile ironia da uno dei talenti più poliedrici della scena comica italiana. L’arguta e sferzante attrice-filosofa porta sul palco di Villa Venier, a Sommacampagna, la sua viva passione per le parole, con contributi video, interviste e testimonianze di uno stuolo di personaggi esilaranti. Personalità folli, esperte di diversity, influencer, odiatori compulsivi, religiosi in stato di grazia ed eminenti studiose di linguistica: voci diverse nel tentativo di costruire un’indagine comico-scientifica sulla grande potenza del linguaggio, per cercare di carpire il segreto di ogni comunicazione. Ispirato dalla stand-up comedy americana, “#Pourparler” si impone come uno show in continua trasformazione, al quale ogni sera, con l’immancabile aiuto del pubblico, possono aggiungersi nuove parole, aprendo così nuovi ed interessanti scorci sui più impervi ed inesplorati paesaggi umani.

Una laurea in filosofia ed una passione sconfinata per il linguaggio e le parole, che possono rappresentare finestre oppure muri, possono aprire dei mondi o tenerci prigionieri, tra controversie, ambiguità, neologismi e gli usi etimologici più impropri e stravaganti. Dopo il successo delle sue partecipazioni a “Saturday Night Live”, “La tv delle ragazze”, “Stati generali” e “Propaganda Live”, Annagaia Marchioro torna con un testo denso, scritto a sei mani con Giovanna Donini e Gabriele Scotti, per riappropriarci con il sorriso di significati perduti e abbondare tutti quelli che ci stanno stretti.

Gli appuntamenti di “Venerazioni” sono inseriti all’interno del programma dell’Estate Teatrale Veronese, organizzata dal Comune di Verona, di “Palco Venier”, la proposta culturale estiva del Comune di Sommacampagna, e “Narr.azioni”, il cartellone di appuntamenti teatrali e musicali del Comune di Mozzecane.

Per prevendita biglietti www.boxofficelive.it - www.ticketone.it

Annagaia Marchioro / foto Ufficio stampa Box Office Live