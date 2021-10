Il Salotto dell’Ottocento: Anna Ussardi per la rassegna "Un’ora di musica" di Fucina Culturale Machiavelli

Secondo appuntamento della rassegna Un’ora di musica, sabato 24 ottobre alle 17 nel teatro di Fucina Culturale Machiavelli, dedicato al Salotto. Il Salotto che, nell'ottocento, è il centro della casa borghese: riprendendo un'abitudine ereditata dall'aristocrazia del settecento, le signore della buona società ricevono gli ospiti un pomeriggio fisso della settimana, conversando di politica e cultura, ricamando e offrendo tè e pasticcini mentre ascoltano buona musica.

Non possono disporre di un'orchestra personale; il pianoforte dunque, permettendo di fare e ascoltare musica in ogni casa, diventa lo strumento principe del nuovo secolo. Intorno al 1820 il pianoforte è già di gran moda: i compositori lo prediligono sia per creare la loro musica sia per eseguirla. esso infatti possiede tutti i requisiti per esprimere la nuova sensibilità romantica: una grande sonorità, la possibilità di porre in primo piano la melodia di realizzare grandi contrasti di intensità e di timbro e di suonare più parti contemporaneamente.

Il concerto di sabato cercherà di ricreare l’atmosfera di uno di quei pomeriggi ottocenteschi, grazie all’abilità di Paolo Baccianella al pianoforte, Marco Fasoli al violino e il mezzosoprano Anna Ussardi.

Anna Ussardi mezzosoprano

Marco Fasoli violino

Paolo Baccianella pianoforte

Programma del concerto: