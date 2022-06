"Venerazioni" a Villa Venier: secondo concerto con Anna e l’Appartamento

Nuovo appuntamento per la rassegna musicale declinata al femminile ideata e organizzata da Box Office Live, che in questa edizione si articolerà in cinque imperdibili appuntamenti per tributare il talento “di Venere” e le sue plurime manifestazioni d’ingegno.

ANNA E L’APPARTAMENTO – 22 LUGLIO – SOMMACAMPAGNA

Il secondo appuntamento, sempre a Villa Venier, sarà con Anna e l’Appartamento, che si esibirà il 22 luglio 2022 in un live energico ed intenso, ricco di dinamica e colori. In formazione full band electro pop, la giovane cantautrice veronese traduce in musica tutta l’introspezione e l’esplosività dei brani contenuti nel suo omonimo lavoro d’esordio, accolto con successo da pubblico e critica.

Informazioni e contatti

Tutto gli appuntamenti di “Venerazioni” sono inseriti all’interno del programma dell’Estate Teatrale Veronese, organizzata dal Comune di Verona, e di “Palco Venier”, la proposta culturale estiva del Comune di Sommacampagna.

Per prevendita biglietti www.boxofficelive.it - www.ticketone.it.