Anime Prave: Min Chung e Ensemble Machiavelli a Verona

Domenica 10 ottobre alle 11 in Sala Maffeiana, la bacchetta del maestro Min Chung torna a dirigere l'Ensemble Machiavelli nel concerto-spettacolo Anime Prave, scritto in occasione dei 700 anni di Dante e i 50 di Stravinsky. Accumunati quest’anno dall’anniversario di morte, i due autori, apparentemente così distanti tra loro, condividono in realtà un altro elemento all’interno della loro narrazione: il diavolo.

Anime Prave parte da questo elemento e sarà quindi un viaggio nella città infernale, in cui il racconto demoniaco dell’Histoire du Soldat di I. Stravinsky si muoverà sulle parole della prima cantica dell’Alighieri, recitata dall’attore veronese Mauro Bernardi, mentre il pubblico sarà invitato a «chiudere gli occhi e lasciarsi guidare dal pellegrino Dante per le vie di Dite, la città infernale».

Una produzione unica di Fucina Culturale Machiavelli, ideata da Stefano Soardo e guidata dal maestro coreano Min Chung, figlio d’arte con debutti nelle sale più importanti del mondo, che torna a dirigere l’Ensamble Machiavelli dopo l’inaugurazione dell’Anno Beethoveniano del gennaio 2020.

