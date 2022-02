Angelo Pintus sul palco dell'Area Exp con il nuovo spettacolo "Non è come sembra"

Dopo il successo televisivo dello scorso anno, venerdì 11 marzo 2022 alle ore 21 Angelo Pintus tornerà ad esibirsi al Padiglione B dell’Area Exp di Cerea (Verona), con il suo nuovo spettacolo “Non è come sembra”, che descrive così: «Cosa ci nascondono e perché, ma soprattutto chi? Dove ho messo le chiavi della macchina? Chi è il mio vero padre, ma soprattutto dove ho messo le chiavi della macchina?! C’è confusione, sarà perché ti amo? Sì, assolutamente o forse no? Qual è la vera risposta a una domanda che forse non esiste? Ora vi starete chiedendo “ma cosa diavolo c’è scritto?”, beh è la stessa domanda che mi sono fatto io rileggendolo. Non vi dirò di che cosa parla questo spettacolo, se volete venire venite, altrimenti Bau. Ricordo a tutti gli adulti che è assolutamente vietata l’entrata in teatro per chi arriva in monopattino. A tutto ci deve essere un limite».

Informazioni e contatti

I biglietti sono nominativi e si potrà accedere all’area solo provvisti di super green pass, mascherina FFP2 e documento di identità. Si consiglia l’arrivo a teatro con un congruo anticipo per poter procedere ai controlli.

Web: https://www.ticketone.it/event/angelo-pintus.

- https://www.facebook.com/PintusOfficial.

- https://www.eventiverona.it/index.php/event/pintus/.