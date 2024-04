Andrea Pucci al Teatro Romano in "C'è sempre qualcosa che non va" il 19 e 20 giugno 2024. Torna il comico milanese Andrea Pucci in "C'è sempre qualcosa che non va" in due serate al Teatro Romano di Verona Pucci con il suo esilarante show, un viaggio nel divertimento puro, frizzante, elettrico con il coinvolgimento del pubblico, accompagnato dalla sua band: un evento tutto da scoprire.

Biglietti in vendita su Ticketone e nei punti vendita abituali. Spettacolo realizzato da Ad Management srl in collaborazione con Eventi Verona srl.

Andrea Pucci / Locandina ufficio stampa Eventi Verona srl