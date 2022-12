Andrea Pucci sul palco dell'Area Exp di Cerea: "C’è sempre qualcosa che non va" il 18 febbraio 2023 alle ore 21. Il nuovo spettacolo di Andrea Pucci – “C’e? sempre qualcosa che non va”. In origine Andrea Baccan svolgeva la professione di gioielliere a Milano. Partecipo? poi come concorrente barzellettiere nella trasmissione La sai l’ultima? (stagione 1993-94).

Da li? e? partita la sua gavetta; Baccan si esibisce con monologhi e satira su sfondo di costume (non ama quella a sfondo politico) e societa? moderna, coinvolgendo il pubblico, datosi che le storie si basano sull’interpretazione in chiave comica di verita? attuali e quindi che potrebbero anche essere vissute dal pubblico nella quotidianita?. Spesso rievoca grotteschi episodi dell’adolescenza, sia quella vissuta da lui che quella in genere.

Informazioni e contatti: https://www.eventiverona.it

Biglietti: https://www.ticketone.it.