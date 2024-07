Serata Gin'n'Jazz con Andrea Marano Trio al Mura Festival

Una nuova serata di Gin'n'Jazz a Mura Festival è prevista per mercoledì 24 luglio 2024 con la straordinaria esibizione dell'Andrea Marano Trio. Il concerto avrà luogo presso il suggestivo Bastione di San Bernardino, un luogo perfetto per immergersi nella magica atmosfera del jazz.

L'Andrea Marano Trio, composto da Andrea Marano (chitarra e composizioni), Francesco Varesano (basso) e Andrea Sbrogio (batteria), è noto per il suo suono ricercato e per la sua capacità di raccontare storie attraverso la musica. Il progetto di Marano rappresenta una presa di posizione verso la verità, narrando storie vissute e traumi che possono accadere a chiunque. È un omaggio alle piccole cose e alla vita di ogni giorno, reso attraverso un equilibrio perfetto tra i tre strumenti che si muovono tra armonie e cambi di tempo senza mai far sentire il vuoto, continuando a raccontare una storia coinvolgente.

La serata sarà all'insegna del jazz di alta qualità accompagnato da una selezione di gin pregiati, per offrire un'esperienza multisensoriale unica. Gli ospiti potranno godere di raffinati cocktail a base di gin mentre si lasciano trasportare dalle note avvolgenti del trio.

Dettagli dell’evento:

Data: Mercoledì 24 luglio 2024

Ora: 20.30

Luogo: Bastione di San Bernardino, Mura Festival, Verona

Andrea Marano Trio / foto ufficio stampa Mura Festival