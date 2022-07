Andrea Belfi in concerto a Forte San Briccio

Batterista, percussionista, compositore e sperimentatore inesauribile, Andrea Belfi ha costruito negli anni un linguaggio sonoro estremamente personale. Nelle sue esibizioni la tensione tra elementi acustici ed elettronici produce atmosfere stranianti in cui si alternano momenti di quiete ad altri più sostenuti ed intensi. Negli anni ha collaborato con artisti del calibro di Nils Frahm, Mouse on Mars, Mike Watt e David Grubbs. Nel 2019 è stato scelto da Thom Yorke come opening act del suo Tomorrow Modern Boxes tour. A Forte San Briccio riproporrà le composizioni presenti in 'Strata', il suo ultimo lavoro da solista.

Ad aprire il concerto Gordon, dj e musicista in vari progetti (Ra Kunesh, Spoon, Mondo Perduto) e curatore di Insomnia, trasmissione radiofonica a cadenza regolare sulle frequenze di Rocket Radio. In chiusura Luce Clandestina, nome attraverso cui Alessia Li Causi, dj e designer con base a Torino, costruisce e diffonde immaginari sonori dal 2018. I suoi labirintici set riflettono l’interesse verso una dimensione dancefloor ipnotica e contemplativa, proponendo ritmiche tribali, left-field e sperimentazioni techno.

La serata è organizzata dall'associazione culturale Officina Fotonica. L'apertura del Forte è prevista alle ore 21. Per accedere all'evento è necessario compliare il modulo di pretesseramento presente sul sito dell'associazione. Ulteriori informazioni su ingressi e orari si possono trovare sull'evento facebook: https://fb.me/e/ 4PgYazTh2.