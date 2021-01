Per la rassegna Teatro Ristori Digital lo spettacolo "L'amore delle tre melarance"

Il Teatro Ristori non si ferma e prosegue, nonostante le limitazioni, coerentemente con il tema della Stagione in corso "L’innovazione nella Tradizione", con nuove proposte per continuare a restare al fianco, del proprio affezionato pubblico, ma in digitale!

La programmazione, pensata esclusivamente per questa situazione e modalità di diffusione, intende proseguire la linea tracciata dalle peculiarità del Teatro Ristori: Educazione, Formazione, valorizzazione dei Giovani, con eventi trasversali tra musica, letteratura e arti figurative.

Il 10 gennaio 2021 alle ore 17

L'MORE DELLE TRE MELARANCE

In collaborazione con il TEATRO STABILE DI VERONA – FONDAZIONE ATLANTIDE

Azione coreografica in nove quadri di Renato Simoni tratta dalla favola di Carlo Gozzi.

Musica di Giulio Cesare Sonzogno.

PAOLO VALERIO voce recitante

ANDREA DINDO pianoforte

CECILIA VIGANÒ performer - illustratrice

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/www.teatroristori.org