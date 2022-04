"L’amore delle tre melarance" in scena al teatro di Fucina Machiavelli

Biglietto Intero 12 euro Biglietto Ridotto (under 30, over 70) 10 euro

Prezzo Biglietto Intero 12 euro Biglietto Ridotto (under 30, over 70) 10 euro

Per la prima volta la Commedia dell’Arte, arriva in Fucina Machiavelli. Infatti la stagione del teatro di via Madonna del Terraglio è normalmente dedicata a produzioni contemporanee, ma questo sabato si è voluto fare uno strappo alla regola per dar spazio alla richiesta del pubblico che, tramite il progetto Spettatori Artistici, ha scelto di portare in scena L’amore delle tre melarance della compagnia Panta Rei.

Il principe ereditario Tartaglia è afflitto da una misteriosa malinconia che nessun illustre dottore riesce a risolvere. Le residue speranze di guarigione sono riposte nelle mani di un giovane saltimbanco, per taluni il più grande artista vivente, per talaltri un comico da strapazzo, a tutti noto con il nome di Truffaldino.

Il destino incalza, Leandro, il fratello di Tartaglia, trama per ottenere il trono a qualunque costo, alleandosi con Morgana. Costei maledice il giovane principe e lo condanna a infatuarsi delle tre melarance, custodite dalla gigantessa Creonta. Accompagnato dal riluttante Truffaldino, il principe affronta un incredibile viaggio alla ricerca dei magici frutti. Riuscirà l’arte comica di Truffaldino a salvare il principe Tartaglia? O sarà un nuovo amore a redimerlo?

Su questa trama di maledizioni, intrighi e matrimoni, in una girandola di principi e re, di buffoni e saltimbanchi, di principesse e divinità, si dipana una commedia all’insegna del puro divertimento, forgiata secondo i modi e lo stile della Commedia dell’Arte e immersa in una dimensione onirica, al di fuori di ogni logica e di ogni realismo. A riempire la scena un fatiscente carro di comici, in cui saliranno 4 attori per vestire i panni degli 11 personaggi del canovaccio di Carlo Gozzi.

Informazioni e contatti

Biglietti

Biglietto Intero 12 euro

Biglietto Ridotto (under 30, over 70) 10 euro

Biglietti acquistabili in biglietteria a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo oppure online al link: https://www.fucinaculturalemachiavelli.com/prodotto/amore-melarance/.