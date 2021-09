Torna Bussolengo "Amore DiVino", l'appuntamento dedicato agli amanti del vino

Dal 17 al 19 settembre torna “Bussolengo Amore DiVino”, l'appuntamento per tutti gli amanti del vino. Nella centrale piazza XXVI Aprile gli stand che proporranno abbinamenti enogastronomici, saranno aperti venerdì e sabato dalle 19 alle 24, domenica dalle 11 alle 14 e dalle 17 alle 22. Un'occasione per assaggiare specialità locali e i migliori vini del territorio rigorosamente sotto le stelle. THE DRINK FACTORY Tommasi Wine, Cantine Fratelli Checchini, Azienda agricola Fugolo Gianluca, Cantina vinicola Corte Fornello, Cantina Rossi Villa Crine, Azienda agricola Morando, Azienda agricola Pilandro, Prosecco Valdobbiadene. Tante le specialità da gustare: risotto al tastasal, arrosticini abruzzesi, trippa e cotechino, patatine e panini per tutti i gusti.

Naturalmente non mancherà l'intrattenimento musicale, presente ogni sera. Venerdì e domenica alle 19 ci accompagnerà la musica di Dj MARGIANI- Lucky Trumpet. Sabato, sempre alla 19, spazio alle note raffinate e coinvolgenti del trio Jazzica Rabbit, composto da voce chitarra e contrabbasso.

Domenica 19 la giornata inizierà alle 12 con l'aperitivo in piazza. Alle 17.30 appuntamento con Monty Show: clown, giocoleria e bolle di sapone giganti per far divertire i più piccoli. E alle 18 una degustazione di vino e risotto accompagnati dal sommelier Fabrizio Checchini per scoprire gusti e sapori.

E se Amore DiVino è un appuntamento amato che si rinnova, ad animare il mese di settembre a Bussolengo arriva anche una novità: la prima Festa di Fine Estate. Sabato 25 settembre in Piazzale Vittorio Veneto lo spettacolo travolgente della Diapason Band, che dal 1984 si fa apprezzare dal pubblico con il suo travolgente tributo a Vasco Rossi. Un concerto dal vivo con le più belle canzoni del rocker modenese. Anche in questa occasione saranno presenti stand gastronomici con i migliori piatti della cucina veneta.

«Anche quest'anno - spiega il sindaco Roberto Brizzi - Bussolengo è stato tra i Comuni più attivi della provincia di Verona nell'organizzare eventi e manifestazioni. Abbiamo iniziato la stagione estiva con la consapevolezza che c'era tanta voglia di ripartire e tornare a creare occasioni di aggregazione. L'abbiamo fatto con tante proposte che il pubblico ha dimostrato di apprezzare, sempre garantendo il rispetto delle norme di sicurezza. Vi aspettiamo questo weekend e il prossimo per salutare insieme l'estate».

«Abbiamo un settembre ricco di appuntamenti - ricorda l'assessore alla Promozione del territorio e alle Manifestazioni Massimo Girelli - perché vogliamo continuare a dare delle opportunità di festa e condivisione ai bussolenghesi e a tutti quelli che verranno a trovarci. I tanti eventi organizzati sono stati inoltre un modo per sostenere le attività commerciali, creando occasioni per un positivo risvolto economico. Amore DiVino è un gradito ritorno all'insegna del buon vino e del buon cibo. La Festa di Fine estate è un'idea nuova a cui abbiamo pensato per chiudere insieme la bella stagione. Il bilancio degli eventi estivi è sicuramente positivo. Non era scontato viste le tante difficoltà organizzative, ma la scelta di programmare e proporre un cartellone ricco anche quest'anno si è dimostrata vincente».

«Dopo un anno di stop forzato - aggiunge Matteo Toffali, presidente della Proloco di Bussolengo - torniamo con Amore DiVino che sarà una bella occasione di convivialità e poi chiuderemo settembre con la Festa di fine Estate. Siamo molto soddisfatti per quanto fatto in queste settimane e per la positiva collaborazione con il Comune».

«Amore DiVino - conclude il vicesindaco Giovanni Amantia - è anche un’occasione per promuovere vini e prodotti locali. In questo settembre ricco di eventi voglio poi ricordare un appuntamento importante per l'ambiente e la cura del territorio: domenica 26 torna la Giornata Ecologica. Ci ritroveremo in Piazza XXVI Aprile dalle 8.30 alle 9 per poi dedicarci alla pulizia del paese. Invito a partecipare associazioni e cittadini, in particolare i più giovani».

