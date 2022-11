A Casa Mazzanti torna l’aperitivo letterario "In libro veritas": Gianpaolo Trevisi presenta "L’amore che non è"

Giovedì 17 novembre alle 17.30 a Casa Mazzanti Caffè, in Piazza Erbe nel cuore di Verona, torna l'aperitivo letterario “In libro veritas”. L'ospite della serata sarà Gianpaolo Trevisi che presenterà il suo libro “L’amore che non è”, in cui affronta la tematica della violenza di genere, narrando esperienze tragiche e a volte fatali, esistenze interrotte o sfregiate e lo ha fatto con la voce e gli occhi delle donne.

L'autore stesso così si esprime: «Ho chiesto in prestito quanto più possibile alla mia fantasia per, poi, mischiarla alla realtà di queste tredici storie di donne, alcune delle quali sentite direttamente dietro la scrivania del mio ufficio della Questura. L'ho fatto perché da uomo, e spesso di fronte al quotidiano, mi vergogno anche di esserlo, volevo quasi chiedere perdono, raccontando una delle tragedie più grandi della nostra storia, fatta di talmente tanti e frequenti episodi da essere, ormai, inascoltati e non considerati. Non bisogna mai smettere, invece, a riguardo, di parlare, gridare, ascoltare e, perché no, scrivere e leggere, sperando che le cose possano davvero cambiare, prima che tutte le donne decidano, tutte insieme, per porre fine a queste morti e a queste ferite, di non sorridere più e allora sì che finirebbe davvero il mondo».

All'incontro a Casa Mazzanti, Trevisi leggerà qualche passo del libro e, come prevede il format della rassegna, rivelerà tre cose che nessuno ancora sa sul libro. Il momento di convivialità e dialogo con il pubblico sarà allietato anche da un cocktail che il barman di Casa Mazzanti ha ideato per l'occasione: "L'amore che ", a base di Gin, cacao, lime, succo d'arancia, sambuco e vino rosso. La chiacchierata durerà un'ora circa, l'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti, è necessario prenotare chiamando il numero 340 7359242.