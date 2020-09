Amor movente (in movimento)

ll debutto in Veneto di un ensemble di musica medievale che si definisce "diffuso", i suoi componenti sono lombardi, pugliesi, veneti. Propone un repertorio poco ascoltato, anche tra chi frequenta la musica medievale: opere di Francesco Landini, maestro trecentesco dell'Ars Nova italiana, nelle versione tramandateci da codici scritti in Veneto, con tutto quel che ne consegue, variazioni grammaticali comprese. Giusto un altro tassello al fatto che la musica non si irrigidisce mai, ma si muove e si evolve sempre, passando attraverso tempi e luoghi. Proprio come VoltAstella, che vuole essere un gruppo in perenne dinamismo, desideroso di confrontarsi con altri musicisti nel suo percorso.

Paola Bonora, traverse medievali

Luca Tarantino, liuto medievale

Matteo Zenatti, arpa e voce medievale

Ingresso libero, posti limitati secondo le direttive sanitarie.

