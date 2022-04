A Bussolengo torna la manifestazione "Amore DiVino"

Da venerdì 29 aprile a domenica 1 maggio, in Piazza XXVI Aprile torna Bussolengo "Amore DiVino". Bussolengo dunque anche quest'anno punta sugli eventi come mezzo di promozione del territorio. E proprio proprio per questo è stata siglata la convenzione tra il Comune e la Pro Loco di Bussolengo, al fine di rafforzare la proficua collaborazione nella realizzazione di nuove manifestazioni. «Con Amore DiVino 2022 - spiega Girelli - firmiamo una convenzione fino a dicembre 2023, con cui consolidiamo e aumentiamo le sinergie tra amministrazione e Pro Loco e con cui prevediamo la realizzazione di ben cinque eventi di cui l’apripista è proprio questo appuntamento».

Dal 29 aprile al 1 maggio sarà la volta di Bussolengo Amore Divino, l’evento dedicato all’attività dei produttori vitivinicoli locali che animerà la storica Piazza XXV Aprile con tantissimi stand che proporranno interessanti abbinamenti enogastronomici e gustose proposte finger food, specialità locali e vini del territorio.

Gli stand saranno aperti venerdì 29 aprile dalle 19 alle 24, sabato 30 dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 24 e domenica 1 maggio dalle 12 alle 14 e dalle 17 alle 22. Grandi protagonisti di questa manifestazioni saranno le aziende vinicole e le cantine del territorio, pronte a stupire gli amanti del vino con i migliori vini tipici, i profumi e i sapori della tradizione. Ogni giorno le degustazioni saranno accompagnate da importanti gruppi musicali: venerdì sera dalle 19 ci sarà la Larry Band, sabato sera dalle 19 i Jazzica Rabbit e domenica a pranzo dalle 12 Antonio&Gilberto.

Anche i bambini, oltre a gustare le innumerevoli proposte gastronomiche, potranno divertirsi in appositi spazi dedicati solo a loro. Per i più piccoli, inoltre, la domenica alle 17 è previsto Il Maghetto, uno spettacolo interamente a loro dedicato. Ma anche i più grandi avranno il loro spettacolo grazie ad una degustazione di vini con sommelier sempre la domenica dalle 12.

«Anche quest'anno - ha esordito il sindaco Roberto Brizzi - Bussolengo è consapevole che c'è tanta voglia di cercare occasioni di aggregazione. Per questo riproponiamo nel mese di aprile due iniziative legate al mondo del gusto che il pubblico ha dimostrato di apprezzare nel corso delle precedenti edizioni, sempre garantendo il rispetto delle norme di sicurezza. Sperando anche nelle belle giornate primaverili, vi aspettiamo a Bussolengo».

