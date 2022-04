Amo la musica: Soulful ladies in concerto

L'ultimo appuntamento della rassegna di concerti live "Amo la Musica" organizzata da AMO Bistrot vedrà sul palco le Soulful Ladies. Cucina fusion, cocktail bar, musica dal vivo e tante good vibes per la serata di chiusura della stagione. Le Soulful Ladies sono Carolina e Jade. Propongono un repertorio di cover pop internazionali, (con particolare attenzione per la musica brasiliana e spagnola) arrangiate per chitarra acustica, loop, basso e voci. Le Ladies attraverso una scelta raffinata del repertorio ripercorrono alcuni dei successi degli ultimi anni, tra armonizzazioni vocali e utilizzo sperimentale della chitarra.

È gradita la prenotazione. Aperti dalle 18.30.