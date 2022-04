Amo la musica: Pimazzoli live a Verona

Pimazzoli è un compositore di musica RnB, Jazz ed Elettronica Pop (sotto lo psudonimo di Pyma). Oltre ad essere autore, è anche un music performer poliedrico: cantante, tastierista e chitarrista, ha all'attivo diversi concerti in cover band.

Giovedì 28 aprile da AMO Bistrot si esibirà in solo, in un concerto di tipo acustico costituito da chitarra e voce, talvolta con l’uso di piccoli synths e di una loop station.

È gradita la prenotazione. Aperto dalle 18.30.