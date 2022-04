Amo la musica: Old times live a Verona

Old times è un progetto musicale folk, blues, ragtime e musica tradizionale del sud degli Stati Uniti dei primi anni del ‘900.

La band propone brani dal sapore vintage e dal carattare divertente e coinvolgente,con strutture brevi ed incalzanti.

La band è attiva dal 2014, con molte serate live alle spalle tra le quali aperture ai concerti di Ruben Minuto e Matteo Ringressi presso il Club Il Giardino ; Gli Henhause Prowlers in occasione di una delle loro date in Italia; e Luca Olivieri durante la rassegna “La città del jazz”al Teatro Camploy.

È gradita la prenotazione. Aperto dalle 18.30.