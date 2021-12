Amo la musica: a Verona il live di Andrea Bertani

Andrea Bertani è un cantautore pop/rock veronese, che arriva dal mondo del teatro musicale, dove ha calcato importanti palcoscenici italiani.

Il suo spettacolo sarà un viaggio tra il Regno Unito e l'America attraverso icone pop e rock come The Verve, Noel Gallagher, Robbie Williams, U2, Bruce Springsteen e Bon Jovi, intervallati da brani inediti in italiano e in inglese.

È gradita la prenotazione.

045 8069146

info@amobistrot.it

AMO Bistrot

Vicoletto Due Mori, 5 Verona