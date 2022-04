Amo la musica: Cat and monkey in concerto

Folk, folk, folk! Amo la Musica, giovedì 14 aprile alle 20.30, ospiterà il neonato duo Cat and Monkey, composto da Gabriella Morelli e Marcel Frumusachi. Voci, chitarre, tastiere e violini: un flusso di cover riarrangiate in chiave folk, per far muovere a tempo anche le persone più restie. Chissà che sapore ha il Pad Thai, se lo trasportiamo nelle grandi praterie americane... non resta che scoprirlo andando da AMO Bistrot.

È gradita la prenotazione. Aperti dalle 18.30.