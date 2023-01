Amo la musica: Diletta Marzano in concerto

Diletta Marzano ci accompagnerà in un live acustico chitarra e voce che attraversa il panorama pop/folk internazionale con qualche sosta nel cantautorato italiano. Il viaggio farà tappa tra canzoni dei Coldplay e di Tracy Chapman, per arrivare agli indimenticabili brani di Fabrizio De André. Un live intimistico su un tappeto musicale, per scaldare il gelido febbraio con note morbide come carezze.

Il live inizierà alle 20.30. Aperti dalle 18.30. È gradita la prenotazione.

Informazioni e contatti: https://www.amobistrot.it.