Amo la musica: Cat Shades in concerto

In occasione della Festa della Donna, mercoledì 8 Marzo sarà un duo tutto al femminile ad esibirsi sul palco di AMO Bistrot. Le Cat Shades! A partire dalle 20.30 ascolteremo Sara Alessandrini alle percussioni e Veronica Marchi come voce e tastiera, in una serata che vi farà cantare come mai prima!

Un live delle Cat Shades è un mash-up continuo di cover riarrangiate che spazia dal folk di Joni Mitchell e John Denver al rock anni '80 di Carly Simon, Kim Carnes e Patti Smith, fino al pop attuale di Elisa, Diodato e Levante, incontrando i gusti di tutte le generazioni.

Per info e prenotazioni: info@amobistrot.it | 045 806 9146.