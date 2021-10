AMO Bistrot presenta il concerto di Sam e Nick

Da oltre dieci anni un punto fermo della musica dal vivo: centinaia di concerti in show, club, teatri ma anche in eventi in cui la musica non può mancare. Un equilibrio perfetto tra progetto artistico, professionalità e affidabilità che li ha visti suonare in Italia e all'estero (Europa e Stati Uniti).

Strumenti acustici, voci che arrangiano, scompongono e ricompongono. Samuele e Nicola interpretano in chiave acustica i grandi successi della musica internazionale, dal pop al folk, dal rock al reggae in una miscela originale, personale e deliziosa.

La cucina fusion di AMO Bistrot con piattini, tapas, primi e secondi dall'impronta orientale, vini e cocktail ricercati per una serata piacevolissima.

11 novembre alle ore 20.30

Info e prenotazioni: 045 806 9146.

Web: https://www.amobistrot.it.

