Caricamento in corso...

La cucina fusion di AMO Bistrot con piattini, tapas, primi e secondi dall'impronta orientale, vini e cocktail ricercati per una serata piacevolissima.

Il prossimo appuntamento di AMO LA MUSICA vedrà esibirsi un duo che unisce due punti di vista all'interno dello stesso panorama, quello della musica. A rappresentare questi punti di vista sono Anastasia Brugnoli (tastiere e voce) e Stefano Lanza (basso e seconde voci), che propongono un repertorio diviso tra la teatralità del pop e il ritmo intenso del soul funk, il tutto arrangiato in una chiave musicale minimale.

AMO Bistrot presenta il concerto del duo We are two dots