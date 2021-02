Amici dei Musei Civici a Verona organizzano un ciclo di dirette online tra arte e cultura

L'attenzione degli Amici dei Musei Civici di Verona per il mondo dei musei e delle arti, resta la stessa di sempre, e per questo l'associazione ha deciso di dare il suo contributo alla ripresa della vita culturale cittadina offrendo ai propri associati e a tutti gli coloro che ne siano interessati un ciclo di incontri online animati dai membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione. Durante le "Conversazioni tra amici", dirette a cadenza quindicinale in programma per il martedì alle 18.30, sarà possibile approfondire questioni e temi di attualità del mondo dell'arte, dell'architettura, dei musei e del patrimonio in generale, grazie a chiacchierate di mezz'ora con le quali sarà possibile interagire in diretta.

Ad aprire questo calendario, destinato ad ampliarsi qualora le restrizioni dovessero estendersi anche al mese di aprile, sarà Paola Marini, già direttrice del Museo di Castelvecchio e delle Gallerie dell'Accademia di Venezia, che dal suo osservatorio privilegiato di Presidente dei Comitati Internazionali per la Salvaguardia di Venezia racconterà la condizione dei musei ai tempi del covid-19, fra nuove sfide connesse alla digitalizzazione e preparativi per la riapertura.

Sarà poi il turno di Giulia Adami, giovane storica dell'arte specializzata in Storia del Restauro, che esplorerà le potenzialità ancora inespresse della nostra città come museo a cielo aperto alla luce dei recenti interventi di restauro eseguiti su alcuni palazzi storici. A seguire, Alberto Vignolo, architetto e direttore di Architetti Verona, ci accompagnerà alla scoperta di H Farm Campus, polo innovativo alle porte della laguna di Venezia, oggetto di un intervento di recupero all'interno del quale balza agli occhi la biblioteca progettata da Richard Rogers. Infine, Pietro Trincanato, storico e coordinatore del Gruppo Giovani dell'associazione, dedicherà la sua chiacchierata al rapporto tra Dante e Verona nel corso del XIX secolo, per collegarsi alle celebrazioni dei 700 anni dalla morte del Poeta.

Gli incontri, gratuiti e accessibili senza bisogno di registrazione o credenziali, saranno disponibili sul canale YouTube e sulla Pagina Facebook del Gruppo Giovani degli Amici dei Musei Civici.

Il programma

Martedì 16 febbraio ore 18.30

Paola Marini: “Musei e Covid”

Martedì 2 marzo ore 18.30

Giulia Adami: “Museo a cielo aperto”

Martedì 16 marzo ore 18.30

Alberto Vignolo: “La campagna fa scuola”

Martedì 30 marzo ore 18.30

Pietro Trincanato: “Italiani grazie a Dante”

Informazioni e contatti

Per partecipare o rivedere gli incontri basta collegarsi ai seguenti link: