Webinar gratuito: "Come rendere meno pericoloso il tuo ambiente?"

Webinar Informativo Gratuito dei volontari de La Via della Felicità. La Via della Felicità è il primo codice morale basato interamente sul buon senso. La sua prima pubblicazione risale al 1981 e il suo scopo è quello di arrestare questo declino morale e ripristinare integrità e fiducia nell’uomo.

Ecco perchè i volontari de La Via della Felicità hanno deciso di organizzare dei webinar informativi gratuiti dove passano in rassegna alcuni dei 21 capitoli della guida al buon senso. Il prossimo webinar s'intitola "Come Rendere Meno Pericoloso il Tuo Ambiente?" e si terrà lunedì 24 maggio alle ore 20.30, relatrice Veronica Negrisolo.

Informazioni e contatti

Per maggiori informazioni scrivi a italialaviadellafelicita@gmail.com.