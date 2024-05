Scopri l'eccellenza dell'Amarone con Cantine Aperte in Valpolicella presso la Cantina Vogadori

Il richiamo delle colline della Valpolicella è irresistibile: non solo per la loro bellezza ma anche per i prelibati vini che nascono tra i filari di queste terre. E quale modo migliore per esplorare questa magia se non partecipando all'evento di Cantine Aperte presso la rinomata Cantina Vogadori? Percorso Trekking e Amarone: Un Viaggio nel Cuore della Valpolicella Il sabato e la domenica alle ore 10, ci si ritroverà presso la Cantina Vogadori per un'avventura unica: un percorso di trekking attraverso le colline che custodiscono i segreti dell'Amarone e della Valpolicella. Partendo dalla cantina, ci immergeremo in un paesaggio mozzafiato, passando per panorami suggestivi e luoghi storici come la maestosa Villa Rizzardi e la suggestiva Villa Romana, dove antiche testimonianze attendono di essere rivelate. Guidati da uno dei tre fratelli Vogadori, veri custodi della tradizione vinicola di famiglia, avremo l'opportunità di scoprire non solo la bellezza del territorio, ma anche l'anima dei vigneti che producono l'Amarone. La passeggiata sarà un'occasione per assorbire la passione e l'amore per la terra che contraddistinguono i Vogadori, e per capire che l'Amarone non è solo un vino pregiato, ma anche un'espressione autentica di un territorio unico al mondo. Seguirà poi la degustazione dei vini.

Amarone Experience: Un'Immersione nei Sapori e nei Profumi

Alle 10:30 e alle 15:00 di entrambe le giornate, sarà possibile vivere un'esperienza sensoriale senza precedenti con l'“Amarone Experience”. Questo percorso degustativo condurrà gli ospiti attraverso un viaggio nei cinque vini distintivi della Cantina Vogadori, mentre si esplora l'arte e la scienza della produzione del vino. La visita alla cantina offrirà un'opportunità senza pari di comprendere il processo di produzione dell'Amarone, dal vigneto alla bottiglia. E al termine della degustazione, i partecipanti avranno l'opportunità di portare a casa con sé i vini che hanno conquistato i loro sensi.

Prenotazioni e Informazioni Utili

I posti per entrambe le esperienze sono limitati, quindi è consigliabile prenotare in anticipo. Per prenotare il tuo posto, contatta la Cantina Vogadori via e-mail all'indirizzo info@vogadorivini.it o tramite WhatsApp al numero +393289417228.

Dettagli dell'Evento

Quando: Sabato 25 Maggio e Domenica 26 Maggio

Dove: Cantina Vogadori, Via Vigolo 16, Negrar di Valpolicella (VR)

Prenotazioni: Contatta via WhatsApp al 00393289417228 o via email a info@vogadorivini.it

Unisciti a noi il 25 e 26 Maggio per esplorare il fascino della Valpolicella e scoprire l'eccezionalità dell'Amarone presso la Cantina Vogadori. Un'esperienza indimenticabile che ti avvicinerà alle radici di una tradizione millenaria, in un ambiente di autentica bellezza e passione enologica. Vi aspettiamo!