La giovane cantautrice Amaranto in concerto presso Fucina Culturale Machiavelli

Venerdì 27 maggio alle 21 la giovane cantautrice Amaranto presenterà in anteprima sul palco di Fucina Machiavelli il singolo in uscita Montenegro e il suo EP “Linee di costruzione” ancora inedito. Amaranto è il colore che identifica per me tutte le emozioni forti che provo” scrive “amore, rabbia, felicità, dolore. Sentimenti che si trasformano in colori, in suoni, in parole e quindi in canzoni.

Finalista al Premio de Andrè 2021 e al Premio Lunezia (categoria autori), si presenta attraverso i suoi inediti: una commistione di sonorità elettroniche e suono acustico in cui la parola è il centro intorno al quale gira il suo mondo. La chitarra, la voce e il live looping si uniscono e rimescolano per creare una sonorità nuova e ricercata. Ad aprire il concerto Elisa Maitea Olaizola Elosua, in arte Maitea, una cantante e cantautrice italo-basca che fonde sonorità acustiche e pop folk, che si è fatta notare lo scorso weekend tra le band di apertura del mega concerto di Vaco Rossi a Trento.

Questo concerto chiude la stagione 2021-2022 della rassegna DARK SIDE – l’altra musica in Fucina, che ha portato nel teatro di via Madonna del Terraglio 8 tra le migliori realtà emergenti del territorio veronese, selezionate dal curatore Andrea Marano.

Biglietti:

Biglietto unico 3 euro. Acquistabili nella biglietteria del teatro a partire da un’ora prima del concerto oppure online dal link: https://www.fucinaculturalemachiavelli.com/prodotto/amaranto/