A Lazise la seconda edizione dell’Amadeus Piano Competition

Si svolgerà dal 24 al 27 marzo, nella bellissima cornice della Dogana Veneta di Lazise sul Garda, la seconda edizione dell’Amadeus Piano Competition. Dopo due anni di stop forzati a causa della pandemia, la squadra dell’Accademia Amadeus, promotrice della competizione insieme al Comune di Lazise, è pronta ad accogliere giovani pianisti provenienti da tutta Italia e dall’estero.

«La prima edizione è andata ben oltre le nostre aspettative – dichiara Valentina Fornari, ideatrice della manifestazione – con oltre 70 partecipanti provenienti da Cile, Thailandia, Cina, Giappone, Russia, e da quasi tutti i paesi europei. Anche se la situazione sanitaria non si è ancora del tutto risolta, abbiamo deciso, grazie soprattutto alla spinta dell’Amministrazione Comunale di Lazise che ha voluto e crede fortemente in questa iniziativa, e al sostegno di A.L.A, di partire con questa seconda edizione perché siamo convinti che sul nostro Lago possiamo attirare l’attenzione di un pubblico nazionale e internazionale a vantaggio delle attività commerciali, di ristorazione e del tempo libero, ampliando l’offerta e aprendo il calendario della stagione turistica anzitempo».

La competizione si articolerà in 6 categorie in base all’età dei partecipanti e per ognuna verrà stilata una classifica. I vincitori si esibiranno nel concerto finale di premiazione. La sezione “Premio Amadeus” invece, prevede 3 prove e alla finale accederanno solamente 3 finalisti che si contenderanno, in un concerto aperto al pubblico, il sostanzioso premio di 4 mila euro e le diverse borse di studio messe in palio dagli Sponsor.

La giuria scelta sarà formata da nomi di spicco del panorama pianistico mondiale: Alberto Nosè (Presidente) e Gianluca Luisi per l’Italia, Daniel Rivera (Argentina), Markus Schirmer (Austria) e Dina Yoffe (Lettonia/Germania).

Informazioni e contatti

Tutte le prove del Concorso e il concerto finale saranno aperte al pubblico con ingresso gratuito.

2^ EDIZIONE AMADEUS PIANO COMPETITION

24-27 marzo 2022, Dogana Veneta - Lazise sul Garda

Per informazioni: