Cowgirls and Cowboys, ci siamo! La serata più country di Verona sta per tornare. Sabato 10 settembre 2022 vi aspettiamo all'Alpo Country Festival a Villafranca di Verona per una serata di divertimento assicurato. Avvolti in una magica atmosfera country-western un trio d'eccezione vi farà ballare sulla migliore country music:

Dj Bomb (West & Friends)

Dj Luca (Country Star)

Dj-nonché campione mondiale di ballo country- Fiocco (Urban Country)

Il programma:

Dalle ore 16 animazione per i piccoli cowboy, battesimo della sella e teatrino per bambini, zona campo indiano,suoni e storie sui Nativi americani, giochi in legno di una volta, toro meccanico.

Alle 18.30 preserata dedicata a QUALSIASI richiesta anche di vecchie coreografie di coppia e di line dance.

A seguire cena in compagnia: dalle ore 19 apriranno gli stand gastronomici con menu tipicamente da Far West!

Alle ore 20.30 country night con elezione di Miss e Mr Alpo!

La festa è organizzata dal CIRCOLO NOI ALPO col patrocinio del Comune di Villafranca. Ampio parcheggio confinante con la manifestazione.