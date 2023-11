Orario non disponibile

Quando Dal 06/11/2023 al 30/11/2023 Orario non disponibile

Alliance française Verona: corsi di francese per adulti, ragazzi e bambini. Corsi di francese per tutti i livelli in presenza o online. Certificazioni linguistiche : DELF -DALF - DFP - TEF. Eventi culturali.

Info: https://www.alliancefr-verona.org.