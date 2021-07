Le allegre comari di Windsor tornano al Teatro Romano per l'Estate Teatrale Veronese

Tra chiacchiere e pettegolezzi, screzi e invenzioni, tornano al Teatro Romano Le allegre comari di Windsor. Ma in una versione originale, un mix tra teatro e musica dal vivo. Prosegue la programmazione del Festival Shakespeariano, nucleo centrale dell’Estate Teatrale Veronese, rassegna organizzata dal Comune di Verona in collaborazione con Arteven.

Martedì 20 luglio, la scrittura di Edoardo Erba e la regia di Serena Sinigaglia si incontreranno sul palcoscenico. Sotto i riflettori Mila Boeri, Annagaia Marchioro, Chiara Stoppa e Virginia Zini, nei panni delle ‘comari’. Un riadattamento ironico della commedia di Shakespeare, che prevede l’innesto di brani suonati e cantati dal vivo dal “Falstaff” di Verdi. Alla fisarmonica Giulia Bertasi. Un nuovo lavoro firmato da Fondazione Teatro di Napoli e Teatro Bellini ATIR Teatro Ringhiera.

Due lettere d’amore identiche, ricevute l’una da Miss Page l’altra da Miss Ford, sono lo stimolo per trasformare il the delle cinque in uno scatenato gioco dell’immaginazione, con un trascinante gusto pop, tra il musical e il cabaret. Pizzi, centrini e merletti disposti a gorgiera incorniciano lo spazio scenico. Le donne si divertono a fantasticare, un po’ per noia meno per vendetta, sul modo di veder deriso il mellifluo Sir John Falstaff, pretendente delle due amiche che non smettono un secondo di beccarsi e punzecchiarsi.

Per informazioni e approfondimenti www.estateteatraleveronese.it.

