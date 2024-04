Al Teatro Modus lo spettacolo "Alieni. È tutto reale"

Prosegue la Rassegna “Svisti di stagione” di Teatro Modus che ripropone gli spettacoli cult e di maggior successo della stagione 23/24. In scena venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 alle ore 21 lo spettacolo “Alieni. È tutto reale”, prodotto da Modus / Orti Erranti Teatro, scritto diretto e interpretato da Andrea Castelletti con Simonetta Marini, Lorenzo Sartor e Alida Castelletti.

Lo spettacolo si propone di indagare su come e quanto la rivoluzione digitale stia evolvendo gli umani, i rapporti tra le persone e tra le generazioni, il sapere, gli acquisti, il tempo libero, la libertà e le costrizioni. Una analisi del presente e dello scarto tra generazioni nel nuovo mondo governato dalla tecnologia in modo sempre più dilagante. Per riflettere su quale sia il confine tra il mondo fisico e il mondo digitale.

Prenotazione tramite il sistema sul sito modusverona.it.

Alieni. E? tutto reale / foto ufficio stampa Modus