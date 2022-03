Il Circus-Theatre Elysium di Kiev porta "Alice in Wonderland" sul palco del Teatro Ristori

Giovedì 17 marzo alle ore 20 al Teatro Ristori di Verona andrà in scena per la stagione di Danza, lo spettacolo Alice in Wonderland, tratto dal romanzo fantastico di Lewis Carrol del 1865, e rielaborato nell’impianto estetico dal Circus-Theatre Elysium di Kiev: con un cast di 30 danzatori – acrobati, la Compagnia rivendica l’autonomia del linguaggio di scena esaltandolo con scelte scenotecniche avveniristiche senza tralasciarne, tuttavia, la funzione narrativa del racconto originario.

I personaggi – Alice, il Cappellaio Matto, il Coniglio, il Gatto del Cheshire e la Regina Nera – appariranno davanti al pubblico nella loro interpretazione circense, sullo sfondo di impressionanti scene 3D. La storia di Alice si arricchisce nella linea dell’amore – la ragazza si innamora del Principe Azzurro ed entrambi gli eroi devono superare ostacoli inimmaginabili. Un progetto artistico sofisticato ed elegante capace di raccontare l’onirico intrecciando molteplici discipline: la ginnastica acrobatica, la recitazione, la danza.

Anche il Teatro Ristori di Verona partecipa alla rete di solidarietà per accogliere la compagnia Circus-theatre Elysium di Kiev con lo spettacolo “Alice in Wonderland”, grazie alla quale gli artisti ucraini potranno restare al sicuro in Italia proseguendo la tournée, iniziata proprio in corrispondenza dello scoppio della guerra.

Informazioni e contatti

Per maggiori informazioni sulla stagione 2021/2022 del Teatro Ristori e per gli orari di biglietteria: https://www.facebook.com/www.teatroristori.org.

Per l’accesso al teatro è richiesto come da normativa in vigore di esibire il cosiddetto “green pass rafforzato” e di indossare la mascherina Ffp2 per tutta la durata dell’evento.