Alice canta Battiato con i Solisti Filarmonici Italiani al Teatro Romano

Concerti speciali, eventi unici pensati solo per alcuni teatri, andranno a celebrare questo tour cominciato l’anno scorso e che hanno consacrato Alice come l’unica grande interprete della musica e delle parole di Battiato. A Verona l'appuntamento da non perdere è il prossimo 17 giugno alle ore 21 presso il magnifico Teatro Romano.

Alice riesce ad omaggiare l’artista siciliano con autenticità ed eleganza, sia perché sua amica e collaboratrice dagli esordi, ma soprattutto per quell’affinità artistica e spirituale che da sempre li lega. Alice si esibirà sempre accompagnata dal M° Carlo Guaitoli che dirigerà per l’occasione I Solisti Filarmonici Italiani, oggi considerati tra le più importanti ed eccellenti orchestre da camera italiane.

Informazioni e biglietti: