"Alice canta Battiato", un concerto imperdibile al castello scaligero di Villafranca di Verona

Sabato 31 luglio 2021 sullo stesso palco che in più occasioni ha ospitato il Maestro Franco Battiato salirà Alice, che riesce da sempre ad omaggiare il Maestro con autenticità ed eleganza, sia perché sua amica e collaboratrice dagli esordi, ma soprattutto per quell’affinità artistica che da sempre li lega e che la rendono un’interprete unica della musica di Franco Battiato. Una serata speciale quella in programma al castello scaligero di Villafranca di Verona per celebrare l’Arte che non morirà mai.

Per spiegare il progetto, che già da anni calca i più prestigiosi palcoscenici italiani, ecco le parole di Alice, che oggi suonano più vere che mai: «Il compositore e autore che sento più vicino e affine, non solo musicalmente, è sicuramente Franco Battiato e da molto tempo, nei vari progetti live e discografici, canto le sue canzoni, quelle a cui sento di poter aderire pienamente. Già nel 1985 gli ho reso omaggio con l’album Gioielli rubati e questo programma in qualche modo ne è il naturale proseguimento. Una versione acustica dei brani con i bellissimi arrangiamenti e rielaborazioni per pianoforte del pianista Maestro Carlo Guaitoli, con cui condivido il programma e che sarà con me sul palco, già stretto collaboratore di Franco Battiato da alcuni decenni anche come direttore d’orchestra. Interpreto canzoni che nel 2016, nel Tour Battiato e Alice, abbiamo cantato insieme per la prima volta e altre che appartengono ai suoi diversi periodi compositivi, alcune mai cantate prima d’ora».

Appuntamento sabato 31 luglio 2021 al castello scaligero di Villafranca di Verona alle ore 21.

