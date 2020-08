Alessandro Piperno per il Festival della Bellezza: "L’affaire Baudelaire"

Sabato 29 agosto ore 18.30 Alessandro Piperno in "L’affaire Baudelaire": l’intuito estetico del naufrago chic nella sfida letale a kitsch e banalità. Lucido, malmostoso, elegantemente snob nell’ignobile disastro esistenziale. Avverso alle scimmie del sentimento. «L’Amore, l'inevitabile Amore, l’immortale Cupido dei confettieri».

Per il Festival della Bellezza sette appuntamenti al Teatro Romano di Verona, che appare per la prima volta nella sua configurazione originale con vista della città medievale. Dal 28 al 31 agosto protagonisti del mondo del cinema, del teatro e della letteratura propongono riflessioni sul tema dell’edizione, Eros e Bellezza: l’Eros inteso come forza vitale in opposizione alla paura, desiderio che amplifica le potenzialità e passione che induce al fascino del rischio. Dagli elementi profani alle seduzioni della dimensione del sacro: il timore e l’adorazione, la proibizione e la trasgressione, l’idealizzazione e il mistero. Gli appuntamenti alle 21.30 vedono in scena attori, registi e critici cinematografici in racconti con sequenze di capolavori del cinema, quelli delle 18.30 riflessioni e narrazioni di scrittori, drammaturghi e filosofi.

Informazioni e contatti

I biglietti sono disponibili sui circuiti Ticketone e Geticket.

Web: https://www.facebook.com/FestivalBellezza/