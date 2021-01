Webinar gratuito "Alcol e cannabis: sono davvero dannosi?"

Mondo Libero dalla Droga organizza un webinar informativo gratuito sulla prevenzione alle droghe. Giovedì 7 gennaio alle ore 20.30 i volontari dell’associazione di volontariato Mondo Libero dalla Droga saranno online per parlare di prevenzione alle dipendenze. Per questo stanno organizzando un webinar informativo gratuito dove si discuterà sull’abuso di alcol e cannabis.

Un momento volto ad approfondire la tematica dell’informazione come strumento per contrastare l’uso delle droghe e dell’alcol per tutti i partecipanti. L’unico strumento per prevenire l’uso e l’abuso delle droghe, ormai constato, è l’informazione, in quanto, come disse l’umanitario L. Ron Hubbard, «l’arma più efficace nella guerra contro le droghe è l’istruzione» e per questo i volontari dell’associazione, da anni si battono per diffondere una estesa cultura di conoscenza. Ne parleranno Alessandro Sparelli, responsabile dell’associazione e il Dott. Giovanni Ferrucci, del Nucleo Educazione Stradale della Polizia Locale di Padova. Infine, Vincenzo Dinoia racconterà la sua testimonianza e la sua esperienza nel tunnel delle dipendenze.

Informazioni e contatti

Il webinar è aperto a tutti ed è gratuito. Ha come unico scopo quello di informare genitori, insegnanti, educatori, giovani e chiunque voglia approfondire la tematica della prevenzione. Il webinar si terrà sulla piattaforma ZOOM e verrà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina dell’associazione (https://www.facebook.com/MondoLiberodallaDroga).

Per maggiori informazioni e per le iscrizioni chiama il numero 391.438.1933 (Valentina) o scrivi all’indirizzo mondoliberodalladrogaitalia@gmail.com.