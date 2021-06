Il pianista Alberto Nosè per il gran finale della Stagione Musicale 2021 di Gaspari Foundation

Per il gran finale della Stagione Musicale 2021 sostenuta dalla Gaspari Foundation ciò che attende tutti indistintamente, pubblico e artisti, organizzatori e mecenati, sono “Nuovi Orizzonti”. Un programma - oltre che un auspicio - volto a sottolineare tutta la grandiosità del Novecento e delle sue più varie esplorazioni stilistiche, da quelle di Jean Sibelius a quelle di Nino Rota, Benjamin Britten e Dmitri Shostakovich.

A raccontarci questo spaccato luminoso della produzione novecentesca, domenica 27 giugno alle 18, al Teatro Filarmonico, saranno l’orchestra da camera L’Appassionata guidata dal maestro concertatore Lorenzo Gugole e il pianista Alberto Nosè, pluripremiato talento scaligero esibitosi in tutto il mondo e ospite di prestigiosi festival e sale da concerto.

La prima ci introdurrà nell’atmosfera voluta dalla direzione artistica e dall’imprenditore mecenate Giuseppe Gaspari, attraverso la partitura dell’Andante Festivo di Sibelius (1865-1957), composizione a unico movimento di estrema cantabilità e dai toni gioiosi e celebrativi, con radici (ancora) ancorate nelle suggestioni del precedente periodo romantico e sviluppi decisamente proiettati verso nuove tensioni. Per poi affascinarci con le note del Concerto per Archi di Rota (1911-1979), finissimo compositore del nostro tempo non solo per le celebri colonne sonore da film ma anche per il repertorio sinfonico e cameristico.

Avvolto da un’aurea di bellezza mitica sarà invece “Young Apollo”, fantasia-concerto per pianoforte e archi di Britten (1913-1976) interpretato dal solista Nosè e caratterizzato da temi spezzati e glissando ‘apollinei’ affidati all’eccellenza tecnica del pianista, protagonista altresì dell’altrettanto grandioso Concerto per pianoforte n.1 con accompagnamento di archi e tromba di Shostakovich. Un’altra espressiva pagina dell’estetica novecentesca non sperimentale, di particolare effetto. Effetto un po’ scanzonato – come sottolinea anche la ritmica impartita dalla tromba di Lorenzo Bertozzo - ma sempre guidato da una vocazione gioiosa. Come quella con cui si congederà la stessa Appassionata, ensemble rivelazione del panorama musicale veronese, e ogni illustre artista ospite che ha avuto il privilegio (reciproco) di seguirla in questo rigenerante viaggio.

Informazioni e contatti

Il ricavato del concerto sarà, come sempre, devoluto interamente in beneficenza.

Informazioni su:

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...