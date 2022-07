Alba Julia inaugura i nuovi locali di gastronomia-caffetteria

Quando ha aperto a Verona nel 2004, è stata la prima attività ad occuparsi di gastronomia tipica romena nell'area scaligera, la seconda in Italia. Venerdì 15 lunedì 15 luglio Gastronomia Caffettieria Alba Julia inaugura il suo nuovo locale, dopo i lavori che si sono conclusi in questi giorni e che hanno portato l'esercizio ad ampliare la propria offerta. All'inaugurazione infatti verrà svelata la parte relativa alla caffetteria - pasticceria, gastronomia e prodotti tipici, sia italiani che romeni, che andrà ad affiancare la macelleria, andando così a coprire l'intera giornata per quanto riguarda i pasti, dalla colazione alla cena, e mettendo a disposizione posti a sedere anche all'aperto con un plateatico

Spazi raddoppiati e una proposta più vasta, per una realtà presente nel Veronese da quasi 20 anni e che si lancia in una nuova avventura imprenditoriale.

L'inizio dell'evento è fissato per le ore 18 e si concluderà intorno alle 21.