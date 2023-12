Al quartiere dell'Isolo "Le parole del Natale"

Le storie del Natale non hanno né tempo né età, infatti piacciono sia ai giovani sia agli anziani. Ecco perché grandi e piccini sono invitati venerdì 22 dicembre, alle 15, in Sala da Lisca del Palazzo da Lisca Cavalli, in via Interrato Acqua Morta, 54, a partecipare a “Letture natalizie – Parole di Natale”, iniziativa promossa dal Centro di Comunità dell’Isolo Associazione Pro Senectute ODV, con il contributo della Circoscrizione 1^.

Il programma prevede la lettura recitata di testi natalizi pensati, scritti e recitati da attori dell’Associazione Culturale Teatrale “La Bugia” di Verona. Filo conduttore sarà ovviamente il Natale, visto da diversi aspetti, da quello scherzoso a quello riflessivo. I testi proposti, adatti ad un pubblico di tutte le età, saranno: “La renna di Babbo Natale” di Gisella Sitta, “Ce n’è troppo di Natale” di Dino Buzzati, “Il dono dei Magi” di O. Henry, “All’ombra di un albero di Natale” di Gianni Rodari e “L’Atmosfera” di Roberta Gini.

La recita, che durerà circa un’ora, sarà seguita dal tradizionale scambio di auguri con la possibilità anche di gustare una fetta di pandoro o panettone. L’iniziativa è stata presentata in sala Delaini dal presidente della Commissione cultura della Circoscrizione 1^ Andrea Avanzi, il presidente dell’Associazione Pro Senectute ODV Vincenzo Tagliaboschi e da Elena Merlo dell’Associazione Culturale Teatrale “La Bugia” di Verona.

«Sarà un bel momento – commenta Andrea Avanzi – in cui giovani e meno giovani si uniranno in un pomeriggio di festa, mettendo in pratica l’obiettivo del Centro di Comunità, cioè condividere le proprie storie ed esperienze».

«Non possiamo lasciar passare il Natale senza dare l’occasione agli anziani di incontrarsi e scambiarsi gli auguri – sottolinea Vincenzo Tagliaboschi -. Sarà sicuramente un momento di gioia e di spettacolo a cui ci auguriamo partecipino tante persone». «Proporremo delle letture che spaziano tra testi simpatici, che fanno pensare e che seguono tutti un fil rouge natalizio», ha concluso Elena Merlo.