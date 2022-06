Al Teatro Romano il concerto dell'Al Di Meola Acoustic Trio

Lunedì 27 giugno alle ore 21 appuntamento al Teatro Romano di Verona con il concerto dell'Al Di Meola Acoustic Trio. Al Di Meola è uno tra i chitarristi, jazz e world-music fusion, più importanti al mondo. Si distingue per la sua maestria tecnica ed i suoi assoli e composizioni complessi e molto veloci.

Vincitore per ben quattro volte del titolo di migliore chitarrista jazz, è presente sulla scena da quattro decenni, con 30 album alle spalle, inclusa la sua versione del 2020 di “The Beatles, Across the Universe”.

