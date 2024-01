Gli Akustika Trio in concerto a Moruri

Venerdì 5 gennaio la Trattoria Bar Moruri ospiterà gli "Akustika Trio" per una serata all'insegna della buona musica acustica. La cantante romana sarà accompagnata da Marco Riolfi alla chitarra e Franco Dal Mas alla fisarmonica. Il loro repertorio sarà composto da canzoni italiane ed internazionali e spazierà dai Beatles a Sinead O' Connors, dai Creedence agli Oasis e Pink Floyd per i brani stranieri e da Vasco Rossi ad Edoardo Bennato e Marcella Bella per quelli italiani. Insomma una serata tutta da ascoltare. Con loro debutterà il giovane chitarrista Michael Franchini.

Il menù è alla carta. Per prenotare: tel. 045 988125

