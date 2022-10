Akka: the european Abba tribute band in concerto al Teatro Dim

Da Mamma Mia a Fernando fino a The winner take it all: sono alcuni dei brani che compongo la scaletta del concerto degli AKKA: la tribute band ufficiale degli Abba, uno dei gruppi di maggior successo nella storia della musica popolare, di cui quest’anno ricorre il cinquantesimo dalla fondazione.

Due ore di show che si ispira al celeberrimo live alla Wembley Arena del 1979, che si potrà rivivere venerdì 28 ottobre alle ore 21 (via San Martino 4 Castelnuovo del Garda); nell’ambito della nuova stagione del Teatro Dim organizzata da Fondazione Aida e il Comune.

Lo show è attualmente apprezzato e amato in tutta Europa e rappresenta un'occasione davvero singolare di essere catapultati indietro nel tempo e di rivivere quella meravigliosa e magica atmosfera.

Web: https://www.fondazioneaida.it.