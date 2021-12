L’Akademie für Alte Musik Berlin con la celebre violinista Isabelle Faust al Teatro Ristori

Imperdibile appuntamento quello del 9 dicembre alle ore 20 al Teatro Ristori per la rassegna Barocca. Ospiti d’eccezione saranno infatti L’Akademie für Alte Musik Berlin con la celebre violinista, Isabelle Faust, impegnati in un programma interamente dedicato a Bach.

L’Akademie für Alte Musik Berlin (Akamus) è stata fondata nel 1982 a Berlino. Fin dagli albori, è diventata una delle principali orchestre da camera al mondo su strumenti d’epoca e può vantare una storia di successi senza precedenti. Da New York a Tokyo, da Londra a Buenos Aires, Akamus è ospite sempre gradito e si esibisce regolarmente suoi palcoscenici più significativi in Europa e all’estero.

Akamus si è affermata come uno dei pilastri della vita culturale berlinese, detenendo una propria serie di concerti al Konzerthaus di Berlino da più di trent’anni e avendo collaborato con la Staatsoper di Berlino nel repertorio barocco dal 1994. Inoltre, l’ensemble ha una sua propria serie di concerti al Prinzregententheater di Monaco dal 2012. Con una media di cento concerti ogni anno, Akamus si esibisce in una varietà di formazioni che spazia dalla musica da camera al repertorio sinfonico.

Da New York a Tokyo, da Londra a Buenos Aires, l’ensemble si è fatto ambasciatore della più squisita tradizione musicale barocca accanto a solisti e direttori di fama come René Jacobs, Anna Prohaska, Bejun Mehta e Isabelle Faust, quest’ultima ospite delle massime istituzioni sinfoniche – dai Berliner Philharmoniker alla London Symphony – e attesa protagonista sul nostro palcoscenico. Nel repertorio dell’Akamus, che opera sia in campo concertistico che operistico, spiccano pagine di autori come Purcell, Bach, Händel e Mozart, cui l’orchestra ha anche dedicato incisioni che hanno superato il milione di copie vendute. Eccellenza assoluta in Europa e nel mondo, l’Akamus si cimenterà in una scelta di celebri partiture del grande Kantor di Lipsia e di colui che ne ha raccolto felicemente il testimone, il figlio Carl Philipp Emanuel Bach.

