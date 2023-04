"Aiace" in scena al FuoriBinario

Tra l’esercito dei Greci in guerra contro Troia, Aiace di Salamina è secondo solo ad Achille per forza ed audacia, perciò alla morte di quest’ultimo spetta a lui l’onore di riceverne le armi gloriose. Un complotto di potenti, però, assegna il premio ad Odisseo, attirando i sanguinari propositi di vendetta di Aiace che intende sterminare i suoi stessi alleati. Ma la dea Atena, resolo folle, ne devia la furia omicida su mandrie e greggi. Ritornato alla ragione, Aiace prende la decisione più grave, quella di morire, per non permettere ai suoi nemici di deridere lui e il suo folle gesto.

La vicenda della pazzia di Aiace, portata in scena da Sofocle nel V secolo a.C., rappresenta lo sfondo mitologico su cui si innesta questo monologo dal sapore assolutamente moderno che l’eroe rivolge alla sua donna, Tecmessa, dopo la notte di razzia. Dalle sue parole emerge la consapevolezza di come la gloria e gli onori del passato possano essere cancellati per un singolo errore commesso e di quanto sia inutile affannarsi alla loro conquista. Nello spettacolo Aiace rivive la notte e la giornata trascorse prima di incontrare la moglie: a lei e al figlio dedica un lungo commiato in bilico tra estatica incoscienza e amara consapevolezza del destino che accomuna tutta l’umanità e che l’eroe decide di perseguire per sua stessa volontà.

AIACE

Monologo con Andreapietro Anselmi

Regia Sara Troiani

Con il Patrocinio di Laboratorio Dionysos-archivio digitale del teatro antico.

In collaborazione con Theates

Ingresso libero

Lo spettacolo sarà preceduto da una breve relazione della Dottoressa Sara Troiani. Lo spettacolo intende rappresentare il processo psicologico che porta un uomo a scegliere il suicidio per sfuggire all’umiliazione, sia pubblica che privata, derivante da un abbaglio involontario: l’estenuante difesa dell’onore cozza con la stanchezza di lottare, costringendo Aiace dentro una prigione tutta cerebrale.