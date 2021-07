«Ah .. l'amore, l'amore», spettacolo comico con musica dal vivo di e con Francesca Botti

Intero 10 euro, ridotto per gli under 30 e gli over 65 8 euro.

Martedì 13 luglio alle 21 sarà in scena a Villa Buri lo spettacolo di e con Francesca Botti, con alla chitarra Paolo Marocchio, «Ah .. l'amore, l'amore».

Uno spettacolo comico con musica dal vivo. Un progetto nato per l’amore verso Luigi Tenco. Il teatro diventa terreno di un racconto ironico o malinconico, rassicurante o graffiante, comico o disperato, luogo in cui le piccole vicende personali possono anche trasfigurarsi, prendere il volo, diventare arte. Il luogo in cui, sul filo della leggerezza, ci si può porre anche le domande più intime, le più vere.

Biglietti: intero 10 euro, ridotto per gli under 30 e gli over 65 8 euro.

Biglietti acquistabili la sera stessa dell’evento, da un’ora prima dell’inizio, direttamente a Villa Buri.

Visti i posti contingentati è consigliabile la prenotazione scrivendo a gambeallariafestival@gmail.com.

