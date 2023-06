AgsmAim Mura Urban Trail con Pink Ambassador di Fondazione Umberto Veronesi

Valorizzazione del territorio, amore per la natura, passione per lo sport ma al tempo stesso condivisione, spirito di squadra, altruismo. Questo è quanto anima l’ AgsmAim Mura Urban Trail, l’evento inserito nel calendario degli appuntamenti del Mura Festival 2023 e dedicato a runner appassionati e camminatori. L’edizione 2023 si correrà sabato sera 17 giugno, start ore 21, e godrà della partecipazione straordinaria delle Pink Ambassador di Fondazione Umberto Veronesi.

L’ AgsmAim Mura Urban Trail è nato con l’intento di valorizzare il parco monumentale della cinta muraria di Verona attraverso una camminata-corsa su sentieri urbani. Suggestivo e avventuroso nella sua versione serale è capace di far riscoprire la bellezza di una città patrimonio dell’Unesco mediante lo sport e i valori a esso connessi, vuole anche lanciare messaggi importanti e universali aprendosi alla solidarietà e all’attività di ricerca sui tumori femminili.

Le Pink Ambassador sono donne operate di tumore al seno, utero o ovaio reclutate da Fondazione Umberto Veronesi e che vengono allenate gratuitamente due volte a settimana per circa sei mesi in oltre venti città d’Italia con la finalità di correre una gara podistica competitiva a fine percorso. La loro partecipazione all’ AgsmAim Mura Urban Trail vuole così dimostrare come praticare attività fisica costante aiuti a diminuire il rischio di ricadute nelle pazienti che sono già state colpite dalla malattia e, insieme, parlare di coraggio, forza, ricerca scientifica e prevenzione. Le Pink Ambassador che entrano a far parte di questo progetto corrono, infatti, per condividere la propria esperienza di malattia e di vita, per dimostrare l’importanza della diagnosi precoce sensibilizzando all’adozione di corretti stili di vita nella lotta contro i tumori e per ricordare quanto sia fondamentale sostenere la ricerca scientifica d’eccellenza.

AgsmAim Mura Urban Trail, tingendosi di rosa, diventa portavoce di come dopo la malattia si può tornare a vivere più forti di prima e si fa testimonial delle attività di informazione e divulgazione avviata da Fondazione Umberto Veronesi, che dal 2014 ad oggi ha finanziato oltre trecento ricercatori impegnati contro i tumori femminili, favorendo, altresì, la scoperta di soluzioni innovative nella diagnosi precoce e nuove terapie per affrontare in modo efficace le forme di cancro più comuni fra le donne. I fondi raccolti dalle Pink Ambassador, presenti anche con un proprio stand durante l’ AgsmAim Mura Urban Trail, verranno utilizzati per finanziare la ricerca sui tumori femminili. Perché Niente ferma il rosa, niente ferma le donne. Nemmeno all’AgsmAim Mura Urban Trail.

DISTANZE – Spazio per tutti, dagli agonisti più performanti e allenati ai semplici camminatori, AgsmAim MUT è qualcosa di semplice e adatto a tutti, anche a chi non ha mai fatto una gara di trail o vuole semplicemente provare. Punto focale è il Bastione San Bernardino in circonvallazione Maroncelli, da lì si svilupperanno due itinerari: 10K MONUMENTAL D+ 150, gara libera non competitiva aperta a tutti, adatta anche ai camminatori che vogliono vivere un’esperienza nuova, distanza che è un tracciato semplice, veloce e suggestivo che alterna asfalto e strada sterrata, facendo assaporare l’ebrezza del trail all’interno delle antiche mura cittadine e 20k WILD D+ 650, gara competitiva con un tracciato unico nel suo genere, con la prima parte veloce sull’asfalto urbano per salire poi rapidamente lungo sentieri e sterrati, attraverso scorci panoramici di rara bellezza.

ISCRIZIONI APERTE – Iscrizioni aperte: euro 27 fino al 30 maggio per la 20 WILD e 18 euro per la 10k MONUMENTAL. È possibile inoltre registrarsi in una unica iscrizione combinata con l’evento del 19 novembre Verona Run Marathon. Queste le 3 combinazioni possibili: Verona Run Marathon 42k + 20k Wild a euro 65 totale, oppure Verona Run Marathon 21km + 20k Wild a euro 49 totale oppure ancora Verona Run Marathon 10k + 10k Monumental a euro 25. Tutte le info su www.muraurbantrail.it.

AgsmAim Mura Urban Trail è un progetto promosso dal Comune Di Verona - Assessorato Unesco - e realizzato da Studioventisette e Verona Run Events. MUT è inserito nel calendario degli appuntamenti per il Mura Festival, organizzato da Studioventisette, Doc Servizi, Comune di Verona, Ufficio UNESCO “Città di Verona – Patrimonio Mondiale UNESCO" e Verona Città Murata, che animerà Il Bastione di San Bernardino, il Bastione di San Zeno, il Bastione delle Maddalene e Prato di Castel San Felice per tutta l’estate 2023 con un ricco calendario di appuntamenti e attività consultabile al sito www.murafestival.it.