"Agricinema" e "Agriteatro" a Porta Palio per il progetto "Bucolica"

2 euro per il cinema e 5 euro per il teatro

Prezzo 2 euro per il cinema e 5 euro per il teatro

Giovedì 4 luglio alle 21.30 si inaugura a Verona, all’interno del monumento rinascimentale di Porta Palio, il progetto "Bucolica" dedicato alla ricerca delle radici dove affonda il nostro passato per non dimenticare come eravamo.

Partendo da un lavoro di archivio del Teatro Scientifico-Teatro Laboratorio, il progetto si svolgerà durante il mese di luglio con due rassegne: "Agricinema" e "Agriteatro". Nei giovedì 4, 11, 18 luglio alle 21.30 saranno proiettati tre film a tematica agreste. Mentre dal 25 al 28 luglio alle 21.15 ci sarà uno spettacolo teatrale.

Giovedì 4 luglio: proiezione del film "Il ragazzo di campagna" regia di Castellano e Pipolo, con Renato Pozzetto.

Giovedì 11 luglio: proiezione del film "Un'ottima annata" regia di Ridley Scott con Russel Crowe e Marion Cottilard.

Giovedì 18 luglio: proiezione film "Il profumo del mosto selvatico" regia Alfonso Arau con Keanu Reeves, Anthony Queen, Giancarlo Giannini.

Nei giorni 25, 26, 27, 28 luglio alle 21.15: "I Pitochi" spettacolo teatrale liberamente tratto da racconti e ricordi, che alterna momenti poetici a musiche e canzoni dal "vivo". Storie e racconti del passato s’intrecciano al vissuto quotidiano offrendo uno spaccato della vita e della campagna veneta degli ultimi settanta/ottant’anni. Sono le voci delle campagne venete di un tempo a raccontarsi, testimonianza di un passato che ha lasciato il segno e che richiamano ricordi e li fanno rivivere accompagnati dalla musica che ricrea e immerge in quell’atmosfera, mentre gli attori testimoniano speranze e fatiche, aspirazioni e miserie di un tempo che sembra non appartenerci più, ma di cui è intessuta la trama del nostro presente. Linfa per guardare noi stessi e gli altri senza dimenticare come eravamo. In scena Jana Balkan, Isabella Caserta, Riccardo Caserta, Valerio Mauro, Elisa Goldoni. Costumi Laboratorio teatrale. Tecnico Federico Caputo.

Tutte le proiezioni e rappresentazioni si svolgeranno anche in caso di pioggia.

Produzione Teatro Scientifico.

Biglietto per Agricinema: 2 euro.

Biglietto per Agriteatro: 5 euro.

Si ringrazia Società Mutuo Soccorso Porta Palio, Camera di Commercio di Verona, Aps Equestre Horse Valley Asd