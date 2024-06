"Affitto di poltrona e cabina: le opportunità per il settore dell'estetica"

L'affitto di cabina e poltrona, per il mondo dell'Estetica, potrebbe rappresentare un'opportunità, sia per chi ospita, sia per chi viene ospitato. Su tale argomento, al quale se ne aggiungeranno altri, tra i quali le novità più importanti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Estetica e dell'Acconciatura recentemente rinnovato, Confartigianato Estetica Verona ha organizzato un seminario informativo gratuito.

AFFITTO DI POLTRONA E CABINA: LE OPPORTUNITA’ PER IL SETTORE + le novità piu' importanti del CCNL Estetica e Acconciatura recentemente rinnovato e molto altro…

LUNEDI' 17 GIUGNO 2024

ore 18.00

Sede Confartigianato Imprese Verona - Via Selenia, 16 - Verona

Per partecipare chiama il numero 0459211505, oppure scrivi a michele.piccoli@confartigianato.verona.it oppure visita il sito https://confartigianato.verona.it/.